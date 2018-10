CDS-PP debate com produtores problemas da agricultura da Madeira

O CDS-PP vai organizar uma jornada parlamentar intitulada ‘Valorizar a Agricultura’, até sexta-feira, onde vai debater com produtores os problemas desta atividade.

No âmbito destas jornadas parlamentares os centristas vão reunir-se com a ABAMA – Associação de Organizações de Produtores de Banana da Região Autónoma da Madeira, e com a GESBA – Empresa de Gestão do Sector da Banana, em encontros onde se pretende abordar temas como: o sistema de pesagem, a classificação da banana, o transporte e os apoios da União Europeia.

Os centristas defendem a possibilidade de os produtores estarem presentes no capital social da empresa como maneira de trazer “maior transparência” na gestão do setor, e ainda um regime específico de contratação pública para fornecimento de produtos regionais à administração pública.

Com este regime o CDS-PP pretende garantir uma quota obrigatória de produtos regionais nos contratos públicos.