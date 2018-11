CDS-PP defende levantamento dos problemas das redes de abastecimento do Funchal

O CDS-PP Madeira vai defender na sessão da Assembleia Municipal do Funchal um levantamento dos problemas das redes de abastecimento do município, através de um reforço dos sistemas de drenagem de águas residuais, em 6,9 milhões de euros, em que se inclui também a captação e distribuição de água.

Os centristas, no que diz respeito ao investimento público, vão apelar a que no Orçamento Municipal seja contemplada uma verba para o início das obras de requalificação do Centro de São Gonçalo, e a repavimentação das estradas municipais que ligam a Freguesia de São Martinho e de Santo António.

Quanto ao orçamento do Funchal o CDS-PP diz que “este não é definitivamente o Orçamento do CDS-PP, mas preferimos apresentar medidas viáveis , realistas e sem demagogias” ao executivo Municipal.

Entre estas medidas estão a implementação do cartão Eco Funchal e do programa eu compro no comércio tradicional, a devolução de 1,5% do IRS.