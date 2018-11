CDS-PP diz que é alternativa ao PSD e PS porque tem política construtiva e útil

O líder do CDS-PP Madeira, Rui Barreto, afirmou que os centristas constituem uma alternativa ao PSD e PS porque têm uma política construtiva e com utilidade.

“O caminho do CDS-PP não é o da política bota abaixo, nem do passa culpas, pelo contrário, o foco da sua ação é política que resolve os problemas”, acrescentou o centrista.

Rui Barreto elencou várias propostas apresentadas pelo CDS-PP, que acabaram por ser aprovadas, tanto pela Câmara do Funchal e pela Assembleia Regional e Nacional, que incluem o PDM, cartão Eco-Funchal, os passes sociais, e a redução dos juros da dívida, como demonstrativas dessas política construtiva.

O líder do CDS-PP Madeira diz que por exemplo os juros da dívida foi uma proposta que passou com os votos do BE, algo que mostra a importância da “política negociada que o CDS-PP privilegia”, e que é possível por não existir maioria absoluta na Assembleia Nacional.

“O PS votou na Assembleia da República contra todas as propostas da Madeira. Fazemos política na base da concertação e da negociação, privilegiando a negociação em vez do bota-abaixo, coisa que o PS não tem feito”, refere.

Rui Barreto diz ainda que o PS perdeu “uma oportunidade de ouro” para “corrigir na especialidade aquele que é um mau Orçamento” para a Madeira.