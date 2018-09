CDS-PP quer saber se já há solução para ligação aérea entre Madeira e Porto Santo

O CDS-PP Madeira alertou esta quarta-feira que faltam duas semanas para acabar o segundo contrato, entre a Binter e a República, para assegurar a ligação aérea entre a Madeira e o Porto Santo. Os centristas questionam se já existe uma solução para este dossier e se está acautelada a normalidade em termos de mobilidade entre os dois territórios.

“O que importa saber agora é se o Governo Regional está a acompanhar esta situação, se já há uma solução, se o concurso público já está validado e, uma vez que se aproxima o fim do segundo contrato, se está acautelada a normalidade no transporte aéreo entre a Madeira e o Porto Santo”, disse Rui Barreto, líder do CDS-PP Madeira.

O centrista questiona ainda se o executivo regional tem intercedido junto da República para garantir “se está definitivamente atribuído o concurso” à Binter e numa situação em que isso não se verifique prevenir para que “após o dia 4 de Outubro a ligação continue sem perturbações”.