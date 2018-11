CDS-PP quer salvar os cavalos-marinhos em Portugal

O Grupo Parlamentar do CDS-PP apresentou ontem um projeto de resolução na Assembleia da República em que “recomenda ao Governo a implementação de medidas regulamentares urgentes de proteção das espécies de cavalos-marinhos em Portugal”. Em causa está “o aumento da procura do mercado asiático” que, sublinham os deputados centristas, “está a colocar em risco de extinção várias espécies marinhas, entre as quais o cavalo-marinho, uma espécie vulnerável à apanha ilegal”.

“O CDS-PP já por diversas vezes questionou o Governo, através dos ministérios do Mar, do Ambiente (agora do Ambiente e Transição Energética), da Defesa Nacional e da Administração Interna, manifestando a sua preocupação com os alertas que têm sido veiculados por biólogos, nomeadamente do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve (CCMAR), para o elevado perigo de extinção da comunidade de cavalos-marinhos da Ria Formosa”, lê-se no projeto de resolução.

“A estimativa aponta para que atualmente não restem mais do que 155 mil cavalos-marinhos na Ria Formosa, o que significa que em seis anos desapareceram cerca de 600 mil exemplares, o que representa os piores números de sempre. A população está de tal forma reduzida que nem as estruturas artificiais já existentes na Ria Formosa estão a ser colonizadas”, alertam.

Como tal, os deputados do CDS-PP recomendam ao Governo “a adoção das medidas legislativas e/ou regulamentares diretamente dirigidas à proteção urgente e necessária das espécies de cavalos-marinhos existentes em Portugal. Mais, “a intensificação da fiscalização necessária à prevenção da sua captura ilegal; a promoção de ações de educação ambiental junto da população escolar e da comunidade piscatória, em particular, com o objetivo de consciencializar para a importância da preservação destas espécies e do seu habitat em Portugal; que a implementação destas medidas seja feita de forma articulada com os vários ministérios que tutelam as áreas envolvidas”.