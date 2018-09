CDS quer explicações sobre problemas com vouchers de manuais escolares

O CDS vai chamar “com caráter de urgência” o ministro da Educação ao parlamento por considerar que o sistema de ´vouchers´ para a entrega de manuais escolares gratuitos está a gerar um bloqueio e a prejudicar alunos e famílias.

“Vamos chamar o ministro da Educação com caráter de urgência à comissão de Educação porque há um atraso significativo na entrega dos livros escolares ao abrigo do programa de vouchers´ e temos nota que há muitas famílias que ainda não receberam os manuais”, disse à Lusa a deputada centrista Ana Rita Bessa.

Segundo a deputada, o sistema montado este ano pelo Governo está “a gerar um bloqueio que vai criar grandes entraves no início tranquilo e sereno, com o ministro costuma dizer, do ano letivo”.