CDS quer que rendimentos passem a ser tributados em sede de IRS no ano efetivo

O CDS quer alterar a tributação, em sede de IRS, de rendimentos produzidos em anos anteriores, para que se estabeleça um mecanismo mais justo de reporte de rendimentos. A medida surge depois de sido apresentadas várias queixas junto da Provedoria de Justiça, que o CDS diz ter sido ignoradas pelo Governo, violando o princípio da taxação pelo benefício efetivo.

No projeto de lei entregue esta sexta-feira na Assembleia da República, os democratas-cristãos notam que vários contribuintes têm apresentado queixa junto da Provedoria de Justiça por terem sido tributados, em sede de IRS, os seus rendimentos “em taxa superior aquela a que teriam sido tributados se a mesma incidisse no ano em que deveriam ter recebido os rendimentos e por razões não imputáveis ao contribuinte não foram”.

“Numa dessas queixas descritas pela Provedora de Justiça, um contribuinte denunciou que ‘para saldar dívidas acumuladas motivadas pela carência, durante vários anos, de rendimentos que tinha a legítima expetativa de receber a breve trecho (…), acabando por não as solver completamente em razão do imposto que teve de pagar quando, por fim, lhe foram pagos os retroativos devidos'”, exemplifica o CDS.

Os democratas-cristão recordam que a Provedora de Justiça, Lúcia Amaral, apresentou a 2 de outubro do ano passado, uma recomendação ao Governo, onde alertava para “a injustiça verificada com a tributação, em sede de IRS, de rendimentos produzidos em anos anteriores”, e pedia uma alteração legislativa para que se “restabelecer a justiça própria do mecanismo de reporte de rendimentos relativamente à tributação em sede de IRS de rendimentos produzidos em anos anteriores”.

Apesar de a recomendação ter sido enviada a tempo de poder ser incluída no Orçamento do Estado para 2019, que foi entregue na Assembleia da República no dia 15 de outubro, o CDS acusa o Governo de ter ignorado a situação e não ter dado seguimento à recomendação. Os democratas-cristãos pedem, por isso, ao Parlamento que avalie a situação e pondere uma alteração ao Código do IRS.

“Para o CDS esta situação é injusta, viola o princípio da taxação pelo benefício efetivo e, considerando que o ministro das Finanças não acatou as recomendações da Provedora de Justiça, cabe ao Parlamento transformar em letra de lei tais recomendações”, sublinham.