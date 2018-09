CDU acusa autarquia do Funchal de gerir a cidade a duas velocidades

A CDU acusa a autarquia do Funchal de gerir a cidade a duas velocidades não tendo em atenção as especificidades de quem vive no centro e nas zonas limítrofes da cidade, dando como exemplo o percurso pedonal, entre São Martinho e Santo António, uma obra prometida que ainda não foi concretizada.

“Neste percurso que liga as freguesias de São Martinho a Santo António através do Caminho Dr. Barreto até à Quinta do Leme, a única intervenção visível, foi a colocação e a retirada das placas a inaugurar o Percurso Pedonal Fitness, porque as tão prometidas obras de melhoramento, que são urgentes e necessárias, para garantir segurança aos muitos que diariamente fazem as suas caminhadas, até hoje ainda não saíram do papel”, denuncia Herlanda Amado, deputada municipal no Funchal.

A deputada municipal refere que as intervenções, que decorreram em várias ruas, no centro da cidade para além de terem causado transtorno ainda evidenciaram a “falta de coordenação entre entidades” o que acabou por prejudicar muitos munícipes devido às guerrilhas entre PSD e PS.

“Não podemos ter uma Cidade a duas velocidades”, afirmou Herlanda Amado. A deputada municipal apela que as intervenções que são precisas fazer “têm que ser pensadas e discutidas” com os munícipes ser para seu benefício.