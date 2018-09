CEiiA vai integrar plataforma dos Oceanos das Nações Unidas

Ler mais

O CEiiA – Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto foi convidado pelo United Nations Global Compact das Nações Unidas a integrar a “Sustainable Oceans Business Platform”.

Esta adesão decorrerá, hoje, dia 24 de setembro, em Nova Iorque no âmbito da Assembleia Geral da Nações Unidas, que contará com a presença da Ministra do Mar de Portugal, Ana Paula Vitorino.

O CEiiA é uma entidade privada portuguesa num total de 50 organizações que a compõem.

“O trabalho do CEiiA, no âmbito desta plataforma estará muito focado no desenvolvimento, com parceiros internacionais, de novas tecnologias que permitam a recolha e tratamento de dados sobre oceanos, cruzando a dimensão do mar com a dimensão do espaço”, sublinha um comunicado da instituição.

Segundo a entidade portuguesa, “este convite surge porque o CEiiA tem vindo a desenvolver trabalho na área do mar/espaço, já com reconhecimento nacional e internacional mas, também, porque o CEiiA é uma referência na área da mobilidade sustentável, nomeadamente na recolha de dados, assim como na quantificação em tempo relal do CO2 evitado na mobilidade para as Nações Unidas”.

Para o diretor de sustentabilidade do CEiiA, “ este convite e poder fazer parte desta plataforma é um orgulho, não só para as nossas equipas, como para Portugal, pois é o reconhecimento da excelência do nosso trabalho e da nossa tecnologia”.

“Por outro lado, é uma excelente oportunidade para podermos, de forma colaborativa, conceber e desenvolver tecnologias, produtos e serviços que podem ajudar a melhorar os oceanos, mas também para exportar tecnologia concebida e desenvolvida em Portugal”, acrescenta Gualter Crisóstomo.

Neste grupo de cerca de 50 entidades, a representação maior é de entidades da Noruega, do Japão, e França, embora todas elas relacionadas com o transporte marítimo, ‘oil & gas’ (petróleo e gás) e fundos de investimento.

Neste conjunto de entidades encontram-se também universidades, assim como organizações do universo da ONU, como o PNUD e a UNEP, entre outras.