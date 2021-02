Cellnex agrava prejuízos mas receitas disparam 55% em 2020. Grupo eleva perspetivas para 2021

A espanhola Cellnex Telecom registou um crescimento homólogo de 55% na sua receita, para 1.608 milhões de euros. Não obstante, o grupo observou um resultado liquido negativo de 133 milhões de euros em 2020, um valor que o maior operador grossista de telecomunicações da Europa justificou com as amortizações e custos financeiros associados ao intenso processo de aquisições e expansão no último ano. No ano em que a Cellnex entrou no mercado português, o EBITDA do grupo cresceu 72%, para 1.182 milhões, segundo os resultados divulgados esta sexta-feira.

No último ano, a Cellenex entrou em cinco novos mercados – Áustria, Dinamarca, Polónia e Suécia, além de Portugal – e consolidou-se em França, Irlanda, Itália, Holanda e Reino Unido. Fruto de intensos investimentos, o grupo espanhol viu os efeitos das amortizações dispararem 94% e os custos financeiros subirem 83%, face a 2019. Mas os custos do intenso processo de aquisições e expansão diluem-se nas perspetivas do grupo para o exercício de 2021.

A Cellnex Telecom revelou que cresceu 5,5% em termos orgânico, no último ano. “Novas operações de crescimento na Áustria, Dinamarca, França, Irlanda, Itália, Holanda, Polónia, Portugal, Suécia e Reino Unido consolidaram e expandiram a presença europeia da Cellnex”, afirmou o presidente executivo do grupo espanhol, Tobias Martinez, em videoconferência.

O grupo grossista de telecomunicações elevou, assim, as perspetivas para 2021, estimando a receita deste ano entre 2.405 e 2.445 milhões de euros, e os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) entre 1.815 e 1.855 milhões de euros. O cash-flow previsto para 2021 oscila entre 905 milhões e 925 milhões de euros (em 2020, o cash-flow cresceu 75%, para 610 milhões).

Segundo Tobias Martinez, o grupo registou investimentos de 16 mil milhões de euros em 2020 e já tinha comprometido mais nove mil milhões de euros para 2021.

A Cellnex Telecom salientou que a carteira de pedidos e vendas futuras contratadas, incluindo acordos pendentes e transações já anunciadas em Itália, Reino Unido, França, Holanda e Polónia, ascende aos 110 mil milhões de euros.

A dívida líquida deste operador grossista, em 31 de dezembro de 2020, ascendia aos 6.500 milhões de euros (incluindo passivos de arrendamento). O grupo revelou que 81% desse valor era a uma taxa fixa, com um custo médio de 1,6% e uma maturidade média de 5,8 anos.

Até este mês, a Cellnex Telecom tinha uma liquidez de 17,4 mil milhões de euros aproximadamente. Acresce que a empresa pretende realizar um aumento de capital até sete mil milhões de euros para financiar operações de aquisição. O aumento de capital está dependente de aprovação dos acionistas em assembleia geral, marcada para 29 de março.

Além dos resultados operacionais de 2020, a Cellnex anunciou também um acordo com a polaca Cyfrowy Polsat para comprar 99,99% da holding de infraestruturas Polkomtel Infrastruktura, por 1.600 milhões de euros a que acresce o compromisso de investir mais 600 milhões ao longo de dez anos. A empresa conta com 7.000 torres de telecomunicações na Polónia,

Atualmente, a Cellnex Telecom está presente em 12 países europeus – Portugal, Espanha, França, Irlanda, Itália, Holanda, Reino Unido, Áustria, Dinamarca, Polónia, Finlândia e Suécia – contando com 128 mil infraestruturas de telecomunicações (torres e antenas).