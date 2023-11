A empresa operadora independente de infraestruturas e serviços de telecomunicações sem fio conseguiu aumentar a sua receita atingindo os 3,008 milhões de euros nos nove meses do ano.

10 Novembro 2023, 14h16

A Cellnex, uma operadora independente de infraestruturas e serviços de telecomunicações sem fio, apresentou um prejuízo de 198 milhões de euros em setembro, no entanto este valor representa uma melhoria face ao valor registado no mesmo período do ano passado, onde foi registado um prejuízo de 255 milhões de euros.

Apesar do prejuízo a empresa apresentou uma receita de 3,008 milhões de euros nos nove meses do ano, um valor que representa um crescimento face ao período homólogo. A empresa também teve uma crescimento de 16% nos lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA), atingindo os 2,248 milhões de euros. O fluxo de cash-flow foi de 436 milhões de euros, contra os -774 milhões registados no mesmo período do ano passado. Esta melhoria deveu-se, principalmente, a venda de sites que a empresa realizou em França.

Marco Patuano, CEO da Cellnex, afirmou que “este período foi marcado por um excelente desempenho comercial e uma execução operacional consistente, com receitas e um EBITDA num bom caminho e com o fluxo de cash-flow a tornar-se positivo antes da data prevista”, sublinhando que “estamos a introduzir um novo modelo organizacional totalmente alinhado com os nossos objetivos do Próximo Capítulo”.

A empresa pretende fechar o ano de 2023 com as suas receitas a rondar os quatro e os 4,1 mil milhões de euros, e com um EBITDA entre os 2,950 milhões de euros e os 3,050 milhões de euros.