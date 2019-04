A espanhola Cellnex e a operadora nacional de rede de fibra ótica, DST, em parceria com o fundo de infraestruturas Cube, estão entre os candidatos à compra da rede fibra ótica da Meo, detida pela Altice Portugal, soube o Jornal Económico (JE). Há ainda um terceiro fundo de infraestrutras internacional na corrida, que não está identificado. As propostas não vinculativas foram apresentadas em abril, apurou o JE, e os interessados esperam passar à segunda fase de apresentação de propostas vinculativas, o que deverá acontecer até ao fim de maio. No entanto, é provável que este prazo acabe por resvalar, admitem várias fontes.

A Cellnex Telecom é a operadora líder de infraestruturas de telecomunicações sem fio na Europa, e opera sobretudo torres de telecomunicações, sendo especialista na instalação de redes de fibra ótica nas torres e antenas, fundamentais para a tecnologia do 5G, o que posiciona a empresa no desenvolvimento de redes de nova geração, explicou outra fonte.

