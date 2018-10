Cenário macro: a economia e as contas públicas portuguesas em 2019

O Ministério do Mar continua a ser um pequeno gabinete face aos seus congéneres de áreas mais tradicionais, mas o facto de estar alocado a um setor inovador e com futuro (Marcelo Rebelo de Sousa disse-o em plena Assembleia Geral da ONU) terá feito disparar as verbas que Mário Centeno aceitou conferir-lhe. Os ministérios mais ‘gordos’ continuam a ser o do Trabalho e Segurança Social e o da Saúde, em relação aos quais o ministro das Finanças não demonstrou preferências: o crescimento das verbas é praticamente igual. Pior sorte teve a Educação, com o crescimento anémico.