Centeno confiante que “objetivo de 4,5% do PIB para o défice é alcançável”

O Banco de Portugal (BdP) mantém a convicção de que a meta de 4,5% do PIB para o défice inscrita pelo Governo no Programa de Estabilidade é “alcançável”.

No “Boletim Económico de outubro”, publicado esta quarta-feira, a instituição liderada por Mário Centeno antecipa que “apesar da elevada incerteza, o objetivo de 4,5% do PIB para o défice é alcançável”. A divulgação acontece a menos de uma semana da entrega do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), no qual o Governo poderá rever a projeção inscrita no Programa de Estabilidade.

O regulador bancário justifica a convicção com o facto de excluindo o contributo das medidas relacionadas com a pandemia, a despesa das administrações públicas ter mantido um crescimento moderado, enquanto a receita evoluiu em linha com a previsão subjacente ao Programa de Estabilidade.

“Adicionalmente, o padrão sazonal mostra uma habitual melhoria do saldo orçamental na segunda metade do ano”, acrescenta.

O BdP explica ainda que em 2021, este padrão “será reforçado” pela devolução de comissões anteriormente pagas ao Fundo Europeu de Estabilização Financeira (0,5% do PIB, já transferidos em julho) e pela menor concentração de reembolsos de IRS.

“Finalmente, prevê-se que a despesa com medidas relacionadas com a pandemia também seja menor na segun-da metade do ano. Em sentido oposto, a execução até junho re ete apenas cerca de metade do montante previsto para o auxílio estatal à TAP em 2021 (0,2% dos 0,5% previstos)”, acrescenta.

(Em atualização)