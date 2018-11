Centeno e a votação na especialidade: “Tem de garantir que compromissos não são postos em causa”

O ministro das Finanças, Mário Centeno, apelou a que a votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), que arrancou esta segunda-feira na Assembleia da República, respeite os compromissos assumidos pelo Governo.

“A nova fase de todo o processo orçamental que se inicia [debate na especialidade da proposta do Orçamento do Estado para 2019] tem de manter estes compromissos. Mais do que isso, tem de garantir que estes compromissos não são postos em causa no futuro”, disse Mário Centeno, esta segunda-feira, durante uma visita à repartição de Finanças de Braga, no âmbito da celebração dos três anos de legislatura.

O ministro sublinhou, em jeito de balanço, que Portugal é “hoje um país diferente” e que representa “um dos fatores de estabilidade e de crescimento na Europa”.

Centeno defendeu assim que “um orçamento desequilibrado coloca em causa o esforço de recuperação do rendimento, do reforço da confiança e do respeito pelas conquistas que são hoje, de novo, de todos os portugueses” e garantiu o empenho do Governo “responsabilidade de quem desde há três anos cumpriu com os objetivos que definiu, cumpriu no diálogo, tornando mais próxima a Administração dos portugueses”.

“Pela primeira vez, a consolidação orçamental é feita num quadro de reposição de rendimentos às famílias, com estabilidade fiscal para as empresas e uma política que potencia o crescimento económico”, acrescentou.