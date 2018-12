Centeno: “Portugal tem almofada financeira que cobre 44% das necessidades para os próximos 12 meses”

O ministro das Finanças, Mário Centeno, revelou esta segunda-feira que Portugal tem uma almofada financeira”, que representa 44% das necessidades de financiamento nos próximos 12 meses.

“Portugal mantém uma importante almofada de liquidez para enfrentar eventuais variações no mercado, temos reservas que cobrem cerca de 44% das necessidades de financiamento nos próximos doze meses”, referiu, em conferência de imprensa, após anunciar que Portugal já pagou a totalidade do empréstimo concedido pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) no resgate.

Centeno confirmou que o rácio da dívida pública face ao PIB deverá ser de 121,2% no final do mês, ou seja, 3,5 pontos percentuais abaixo do valor registado no final do ano passado.

[Atualizada às 17h39]