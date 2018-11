Centeno: “Uma das preocupações tem que ser a redução da pressão dos investimentos especulativos”

O ministro das Finanças defendeu que a sustentabilidade deve estar no topo das prioridades dos intermediários financeiros, não sendo antagónica da rendibilidade. Na conferência “Sustainable finance: the road ahead”, organizada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), esta sexta-feira, Mário Centeno valorizou ainda o fator “tempo” nas decisões económicas e financeiras.

“Uma das preocupações tem que ser a redução da pressão para investimentos especulativos”, disse Mário Centeno, acrescentando que será importante ao invés disso “assegurar investimentos de longo prazo”.

Num discurso sobre a importância da sustentabilidade nas finanças, o governante sublinhou a importância dos “decisores a todos os níveis” introduzirem “a dimensão tempo como uma parte fundamental do processo de decisão”, mas destacou que “é uma tarefa absolutamente essencial para os intermediários financeiros”.

“A segunda maior crise do nosso tempo deu-se porque encurtámos os tempos: o tempo de retorno, da materialização da mudança, da sustentabilidade. Isto não só aumenta o risco, como a desigualdade e gera níveis de investimento claramente inferiores aos desejáveis”, defendeu, no evento da CMVM.

O ministro das finanças salientou ainda o papel dos reguladores nesta matéria, nomeadamente para “prevenir a utilização abusiva da marca verde”, assim como aumentar a consciência dos investidores, não esquecendo os fatores sociais.

Ainda que reconheça que o ambiente é a face mais visível da sustentabilidade, apontando impacto que as alterações climáticas e os desaires ambientais terão no setor segurador, o responsável pela pasta das Finanças destacou que o tema não se esgota nesta correlação e está diretamente ligado com outros aspetos, como a governança.

“Todos conhecemos más praticas de governação de empresas, que acarretaram grandes custos para as empresas e para os consumidores. A sustentabilidade abrange elementos de governação, tais como o cumprimento da obrigações fiscais”, acrescentou Mário Centeno.