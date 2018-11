O Grupo Queiroz Pereira anunciou esta semana mudanças nas presidências das várias empresas, que traduzem a implementação de um modelo de separação entre a esfera acionista e a gestão, e que traduz a aposta na profissionalização do grupo. João Castello Branco, CEO da Semapa, confirmou ao Jornal Económico que Heinz Peter vai ser também ‘chairman’ da Sodim (holding familiar que é dona da Semapa, com 71,93%). O que significa que a gestão profissional estende-se também às empresas familiares do Grupo.

Em declarações exclusivas ao Jornal Económico, na sequência do anúncio das novas presidências do Grupo Semapa, João Castello Branco diz que “a minha presidência da Navigator e da Secil significa de facto uma aposta num governance profissional também nas participadas e é inerente às minhas funções de CEO do grupo. Não representa de per se uma mudança de estratégia nas mesmas participadas”.

Castello Branco acumulará o cargo atual de CEO – presidente da comissão executiva – da Semapa com o de chairman das participadas Navigator e Secil com efeito imediato. Heinz-Peter Elstrodt assume por cooptação a partir de 1 de janeiro de 2019 o cargo de chairman presidente do conselho de administração da Semapa. Ambas as nomeações surgem em virtude da morte prematura do presidente do Grupo, Pedro Queiroz Pereira, em agosto último, que ocupava aqueles cargos.

