Katherine Maher reconheceu que os tweets do antecessor, Paddy Cosgrave, “magoaram algumas pessoas”, mas destacou que “ele pediu desculpa e demitiu-se”. “Se não tivéssemos o direito a expressar opiniões aqui, os palcos estariam vazios de debates”, afirmou na abertura da cimeira tecnológica.

13 Novembro 2023, 18h44

A CEO da Web Summit, que há duas semanas substituiu Paddy Cosgrave no cargo, garantiu esta segunda-feira que a cimeira tecnológica de Lisboa é um espaço onde há o “direito a expressar a opinião”.

“Se não tivéssemos o direito a expressar opiniões aqui, os palcos estariam vazios de debates. Este é o sítio para virem ser desafiados e desafiarem. Peço-vos é que o façam de forma respeitosa”, afirmou a nova líder da cimeira tecnológica, na sessão de abertura da edição 2023, que decorre até quinta-feira no Parque das Nações.

Numa intervenção inicialmente introspetiva, Katherine Maher reconheceu que os tweets sobre Israel-Hamas “magoaram algumas pessoas, inclusive esta comunidade”, porém “ele pediu desculpa e demitiu-se”. “Vocês vieram. Gostam da Web Summit. A comunidade é importante para vocês e o que dizemos e o que vocês dizem importa”, agradeceu à audiência.

Katherine Maher apelidou a capital portuguesa de “cidade gloriosa” e lembrou que não é primeira vez que está nesta conferência. Em 2019, esteve na Altice Arena e ficou “maravilhada” com o tamanho da multidão e sentiu-se “inspirada com o impacto da Web Summit”. “É onde dezenas de milhares de nós criam conexões”, referiu a gestora, ex-diretora da Fundação Wikimedia.

Houve ainda tempo para um momento de confraternização, protagonizado pela nova CEO, que convidou os participantes a cumprimentarem quem estivesse ao seu lado nas cadeiras, o que acabou por ser bem recebido pela entusiasta audiência. A Altice Arena transformou-se, por breves momentos, num momento mais vanguardista do “Saudai-vos na paz de Cristo” da Eucaristia.

O arranque da Web Summit realiza-se esta tarde e conta com as intervenções da CEO da Web Summit, Katherine Maher, do ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, e de outras personalidades mais ligadas ao ecossistema empreendedor, como Jimmy Wales, fundador da Wikipédia, Vasco Pedro, CEO da Unbabel, e Cristina Fonseca, managing partner da Indico Capital Partners.

As primeiras startups a subir ao palco principal foram a Solvimon (plataforma de faturação), a The Natural Nipple (amamentação), Tranch (pagamentos em modelo BNPL – Buy Now Pay Later para negócios), a Fizz (rede social para alunos universitários), a Sproxxy (plataforma digital para medir impacto da presença em conferências), a Socket (cibersegurança) e a Daye (saúde feminina).

É sem o empreendedor irlandês Paddy Cosgrave, sem uma panóplia de tecnológicas de renome e sem os efusivos apertos de mão de Marcelo de Rebelo de Sousa que Lisboa recebe, nos próximos três dias, mais uma Web Summit, onde se prevê que participem 70 mil pessoas.

Paddy Cosgrave demitiu-se a 21 de outubro na sequência de uma polémica gerada por tweets que publicou onde se podia ler: “Estou impressionado com a retórica e as ações de tantos líderes e governos ocidentais, com a exceção particular do Governo da Irlanda, que pela primeira vez está a fazer a coisa certa. Os crimes de guerra são crimes de guerra mesmo quando cometidos por aliados, e devem ser denunciados pelo que são”.

A cimeira terá menos nomes sonantes nos painéis, depois de uma debandada de empresas e até de membros do Governo, mas espera-se um recorde no que aos empreendedores diz respeito, um dos principais focos deste evento. No total há 2.600 startups registadas, o que representa um acréscimo de cerca de 300 startups em relação ao máximo histórico de novembro do ano passado. Entre os pavilhões da FIL e a Altice Arena, num espaço de cerca de 215 mil m2, estarão 800 investidores e aproximadamente dois mil jornalistas ou representantes dos media.