CEO do IT People Group ao JE: “O mercado peruano está muito recetivo às nossas soluções”

O IT People Group abriu na cidade de Lima, capital do Peru, uma empresa especializada no desenvolvimento de projetos de realidade aumentada, realidade virtual e mixed reality, a NextReality. Um ano depois, o gestor faz um balanço do do investimento ao Jornal Económico.

Como estão a operar no Peru?

Através de uma empresa constituída em 2017 com o nome de NextReality, que oferece soluções de Realidade Virtual, Aumentada e Mista para os negócios.

O que faz no concreto?

Implementamos soluções de RA, RV e RM com especial enfoque nos setores mineiro e financeiro, dado serem setores em franca expansão local.

A aposta no mercado peruano está a dar frutos?

A entrada num novo mercado apresenta sempre desafios, sobretudo com uma oferta transformadora do negócio. Exigiu e exige um acompanhamento de cliente constante, mas o mercado está muito recetivo a estas soluções.

Há objetivos de expansão para outros países da América do Sul?

Estamos atentos a oportunidades, muito embora a única abertura de escritório seja esta.

Temos uma equipa local focada essencialmente no desenvolvimento do negócio, liderada pelo nosso country manager. O número de funcionários seja variável, tendo em conta o número de projetos. Com o aumento destes e do interesse nas nossas soluções, a tendência será o crescimento da equipa local nas diversas áreas do negócio.

Que negócios fecharam recentemente?

Neste ano, fechámos alguns contratos com empresas mineiras e com uma consultora financeira. Não podemos dar nomes até estarem públicos. São todos projetos com uma componentes de Mixed Reality e alguns deles com o envolvimento da Microsoft Perú.