CEO do Novo Banco: “Aumento dos exportadores é estratégico”

Da experiência no terreno, ao lado das exportadoras portuguesas, que problemas persistem e para que questões mais solicitam a ajuda do banco?

Antes de mais, e para que se tenha uma ideia da importância que o banco tem neste setor, apoiar as exportações, os processos de internacionalização, é a nossa função normal porquanto 60% das empresas exportadoras são nossas clientes. Quanto às dificuldades, é difícil dar um enquadramento geral porque depende muito dos mercados de destino, da tipologia de produtos e do setor de clusterização onde se insere a empresa. Neste momento, depois de uma experiência mais generalizada e mais distribuída de exportadores, verifica-se um aumento de empresas exportadoras, na ordem dos 40% nos últimos dez anos. E a dificuldade de hoje é definir a diversificação de mercados. Essa diversificação passa por questões financeiras, onde o banco pode apoiar e naturalmente prende-se com garantias e trade finance, sobretudo quando estamos a falar de fora da Europa, mas passa também, e esta é talvez uma das características fundamentais da atividade de exportação, por informação. Ou seja, aquilo que se pede ao banco não é apenas a sua capacidade financeira mas é também a sua capacidade de ajudar informativamente as empresas. Para darmos resposta, temos feito um conjunto de parcerias significativas que nos permitem, tanto na área dos seguros como na da informação e perceção de risco, ter uma resposta informativa sobre a escolha quer de produtos, quer de oportunidade de negócios, ou até mesmo na forma de exportar. Essa tem sido a nossa grande aposta. É curioso dizer mas a chave do sucesso bancário não está no dinheiro mas sim na informação prestada.

Entrevista publicada na íntegra no Especial “Portugal Exportador”, incluído na última edição semanal do Jornal Económico (16-11-2018)