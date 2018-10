CEO Grupo Pestana: “As pousadas deram dimensão nacional ao grupo hoteleiro”

Na Conferência Anual do Turismo, da Ordem dos Economistas da Madeira, José Theotónio, CEO do Grupo Pestana, afirmou que o grupo tem crescido através de quatro marcas e que as pousadas acabaram por dar uma dimensão nacional a este projeto.

“As pousadas deu dimensão nacional. Estas são difíceis de trabalhar tendo em conta que são unidade pequenas. Esta é uma marca fantástica e que tem grande notoriedade no turismo nacional”, destacou José Theotónio durante o painel que analisou os modelos de financiamento da hotelaria.

O crescimento do Grupo Pestana tem estado assente, referiu José Theotónio, em quatro marcas Pestana Hotels & Resorts, Pestana Collections, Pestana CR7, Pestana Pousadas Portugal.

Os conceitos de vacations clubs, os casinos, e ainda o golfe, têm sido outras área exploradas e que têm feito crescer o grupo hoteleiro.

A internacionalização foi outra área, abordada por José Theotónio, que salientou que “a internacionalização para a Europa e para os Estados Unidos da América” foram mais fáceis do que para alguns países de língua portuguesa.