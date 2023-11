De acordo com o Chief Digital Officer da Cepsa, David Villaseca, “esta procura por 100 startups afigura-se fundamental para acelerar a transição energética e a nova estratégia de digitalização da empresa e permite-nos estabelecer uma ligação direta ao ecossistema de inovação que se apresenta como uma alavanca para desenvolver novas iniciativas que melhorem nossa eficiência”.

15 Novembro 2023, 19h35

A Cepsa está presente no WebSummit, o maior evento de tecnologia do mundo, à procura de 100 startups cujas soluções promovam a descarbonização e a segurança.

Em comunicado a gasolineira espanhola diz que pretende estabelecer parcerias com startups para promover a sua estratégia de transição energética com uma abordagem ‘verde digital’.

De acordo com o Chief Digital Officer da Cepsa, David Villaseca, “esta procura por 100 startups afigura-se fundamental para acelerar a transição energética e a nova estratégia de digitalização da empresa e permite-nos estabelecer uma ligação direta ao ecossistema de inovação que se apresenta como uma alavanca para desenvolver novas iniciativas que melhorem nossa eficiência”.

A Cepsa está a transformar os seus postos de abastecimento em espaços ultraconvenientes onde dados, análises, IoT e a construção de soluções cloud impulsionam não só a mobilidade sustentável, mas também a melhoria da experiência do cliente.

“Atualmente, a Cepsa está já a desenvolver diferentes projetos para promover a sua digitalização, sobretudo no que respeita a utilização de dados, a Internet das Coisas (IoT) e a inteligência artificial (IA), ferramentas que permitem medir atempadamente as suas emissões, de forma a, por um lado, estabelecer previsões para o continuo desenvolvimento da descarbonização da empresa, em linha com os objetivos definidos na sua estratégia, e, por outro lado, ajudar a medir a pegada de carbono dos seus clientes”, refere a empresa.

Através da utilização destas novas tecnologias, a Cepsa pretende melhorar a sua eficiência operacional e dos seus ativos, assim como a melhoria da segurança em todos os seus processos.