“Cereja no topo da vergonha” a “pai mais feliz do mundo”. Reações à ‘Bola de Ouro’ de Modric

Luka Modric venceu a ‘Bola de Ouro’ de 2018 destronando assim o reinado de dez anos da dupla Cristiano Ronaldo – Lionel Messi. Na gala que decorreu em Paris, esta segunda-feira, o jogador croata de 33 anos ergueu o troféu da revista “France Football”.

Depois de ter vencido o prémio “The Best” atribuído pela FIFA, o médio do Real Madrid era apontado como o favorito a conquistar a ‘Bola de Ouro’, apesar de muitos acharem que esta devia ter sido entregue a Cristiano Ronaldo. O português foi o melhor marcador da Liga dos Campeões, tendo vencido a prova juntamente com o croata. Luka Modric chegou à final do campeonato do mundo, sendo eleito o melhor jogador da prova, apesar de ter perdido com a França.

Ninguém ficou indiferente a este triunfo e que muita polémica e discussão trouxe ao mundo desportivo. “O melhor de sempre. Todos sabemos”, escreveu a Federação Portuguesa de Futebol, no Twitter oficial, numa mensagem de apoio a Cristiano Ronaldo, momentos depois do anúncio.

Também o Sporting Clube de Portugal horas antes da decisão havia publicado um vídeo onde aponta o português “como o melhor de sempre”. As maiores críticas vieram de Miguel Paixão, um dos amigos mais próximos do jogador da Juventus, apelidando esta vitória de Luka Modric, como “a cereja no topo da vergonha”.

“Só faltava mesmo isto! Absolutamente inacreditável o que foi feito este ano a grande falta de respeito por quem realmente dentro das quatro linhas fez mais do que o suficiente para ser considerado o melhor mais uma vez”, escreveu na sua conta de Instagram.

No lado do jogador a primeira mensagem veio da presidente da Croácia, Kolinda Grabar-Kitarovic. “O que conseguiste resulta de trabalho duro. Estamos orgulhosos”, referiu. O pai do médio croata não escondeu a emoção através de uma mensagem de vídeo. “Sou o pai mais feliz do Mundo. Não tenho palavras”.

Quanto a Luka Modric agradeceu na hora de subir ao palco, “primeiro aos meus colegas de equipa no Real Madrid e aos companheiros da seleção. À minha família. Todos temos sonhos: o meu era jogar num grande clube. É uma verdadeira honra”.

O pódio ficou fechado com a presença do francês Antoine Griezmann, que disse esperar “estar no lugar de [Luka] Modric para o ano”. Lionel Messi que nos últimos dez anos dividiu o prémio com Cristiano Ronaldo volta a ficar de fora dos três primeiros, onze anos depois.