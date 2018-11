CFO: uma profissão que já extravasa a análise financeira

Os chief financial officers (da sigla inglesa, CFOs) estão abarcar funções que extravasam a área financeira e têm agora uma importância acrescida no investimento digital das empresas. Segundo um estudo da Accenture, baseado em inquéritos online com mais de 70 líderes financeiros e mais de 200 profissionais financeiros, conduzidos entre dezembro de 3017 e abril de 2018, 76% dos CFOs concordam que as competências financeiras estão a evoluir, entre outras, para as competências digitais.

Em concreto, na área digital, a maioria dos inquiridos (77%) revelam que os CFOs concentram as suas atenções na melhoria do desempenho das suas empresas “através da adopção de tecnologia digital”. Além disso, “outros 77% exploram a forma como as tecnologias disruptivas podem beneficiar toda a organização e o ecossistema empresarial”.

O estudo revela ainda que os diretores financeiros das empresas utilizam a tecnologia, como a automação, para desempenharem as suas funções de forma mais eficiente, mas também para descobrirem “novas formas de usar a tecnologia para alterar modelos de negócio e gerar novos fluxos de receita”.

O estudo da Accenture desvendou ainda que, em geral, as funções dos CFOs vão hoje além das tarefas financeiras e assumem papéis noutras áreas. “Mais de oito em cada 10 CFOs (81%) consideram a identificação e segmentação de novas oportunidades de geração de valor para a empresa como uma das suas responsabilidades principais”.

Steve Culp, senior managing diretor da Accenture, afirma que “o papel do CFO tem vindo a evoluir, de contabilista para parceiro e deste para consultor estratégico de toda a empresa, tornando-se o guardião económico dos resultados planeados para os investimentos digitais”.

“Os CFOs estão rapidamente a tornar-se guardiões das suas organizações, alavancando a análise preditiva e a inteligência artificial, de forma a melhor interpretar os dados de suporte para as principais tomadas de decisão do negócio, a melhorar a eficiência e a possibilitar uma estratégia além da função financeira”, disse Culp.

A sustentar a transformação da profissão, alargando-a a outras funções, as tarefas mais rotineiras estão a ser deixadas a cargo da automação, libertando tempo aos CFOs para se focarem noutras “tarefas e mais desafiantes”. “Atualmente, 34% das tarefas financeiras são executadas de forma automatizada; em 2021, quase metade (45%) serão automatizadas”.

Sobre o futuro do talento dos profissionais da área financeira, a Accenture refere que deve “incluir colaboradores com um vasto leque de competências, desde a visualização de dados à capacidade de flexibilidade cognitiva”.

“A maioria dos CFOs reconhece que as competências financeiras vão continuar a afastar-se de competências core financeiras para competências digitais, estatísticas, operacionais e colaborativas operacionais avançadas 76%). E mais de três quartos (78)% afirmam que a mudança deve ser drástica e rápida, uma vez que cargos financeiros tradicionais poderão desaparecer”, diz a consultora.

Para os futuros CFOs, a Accenture deixa quatro conselhos. Em primeiro lugar, aconselha que se tornem em ‘sensores inteligentes’ de forma a medirem corretamente as mutações do mercado. Em segundo lugar, que se foquem nos resultados finais e não nos processos. Em terceiro, surge a capacidade de contar uma boa história (data storytelling), uma vez que a análise de dados só é profícua se permitir a tomada de decisão. Em último lugar, que se afastem da função financeira, com equipas que incorporem talento multifacetado e com diversas competências.tra