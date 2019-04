CFP diz que previsões do PE para 2021-2023 não se traduzem no cenário macroeconómico “mais provável” e “mais prudente”

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) advertiu, no seu parecer às previsões macroeconómicas subjacentes ao Programa de Estabilidade (PE) 2019-2023, apresentado nesta segunda-feira pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, que as previsões de crescimento do produto e da sua trajetória de aceleração no período 2021-2023 “não se traduzem no cenário macroeconómico mais provável nem num cenário mais prudente”.

Isso leva a que a entidade presidida por Nazaré Costa Cabral a não endossar as previsões para 2021-2023 que constam do Programa de Estabilidade, “dada a divergência significativa face às demais previsões e projeções consideradas”.

Pelo contrário, o CFP endossa as previsões do Programa de Estabilidade para 2019-2020, ainda que acrescente um aviso: “Tendo em conta a informação mais atual disponível para a conjuntura nacional e internacional, as previsões para este período encontram-se enquadradas dentro do limite de previsões prováveis, ainda que contemplem riscos descendentes acrescidos para o crescimento da economia, que são de natureza sobretudo externa”.

(em atualização)