CFP também estima que défice de 2020 ficou abaixo do previsto

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) mostra-se em linha com o Governo e também calcula que o défice ficou abaixo de 7,3% no ano passado, uma vez que seria preciso o saldo orçamental no último trimestre do ano tivesse sido superior ao do segundo trimestre, o período mais afetado pelas medidas de restrição.

No relatório de análise ao Orçamento do Estado aprovado para 2021 (OE2021), publicado esta quarta-feira, a instituição presidida por Nazaré da Costa Cabral avalia os desenvolvimentos orçamentais até ao terceiro trimestre e salienta que “comparativamente à estimativa para 2020 que está subjacente à previsão para 2021 apresentada no relatório da proposta do Orçamento de Estado, o resultado obtido até setembro coloca o défice das AP [Administrações Públicas] 2,4 p.p. do PIB abaixo daquela estimativa (7,3% do PIB)”.

Assim, para que se concretize a estimativa do Ministério das Finanças para 2020 “é necessário que o saldo no último trimestre do ano (-14,6% do PIB do trimestre) seja mais baixo do que o verificado no segundo trimestre, em que a aplicação de fortes medidas de restrição à mobilidade e à atividade económica reduziram o saldo nesse período para -10,5% do PIB , hipótese que não se deve ter verificado de acordo com a informação parcelar disponível”.

O cenário já tinha sido adiantado pelo Governo, aquando da divulgação dos dados da execução orçamental pela Direção-Geral do Orçamento, relativamente ao ano passado.

“A evolução mais positiva do emprego, com reflexo na receita fiscal e contributiva permite-nos antecipar que o défice orçamental em contas nacionais de 2020 deverá ficar abaixo dos 7,3% previstos no Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), devendo ficar mais próximo do valor inicialmente previsto no Orçamento Suplementar de 2020”, assinalou o Ministério das Finanças, num comentário sobre as perspetivas do cenário macroeconómico e saldo orçamental em contas nacionais para 2020 e 2021. Ou seja, o rácio no ano passado deverá ter-se situado entre 6,3% e abaixo de 7,3% do PIB.

O CFP sublinha que a taxa de variação homóloga da receita das Administrações Públicas até setembro compara favoravelmente com a esperada pelo Ministério das Finanças para 2020, tendo ascendido a 62.002 milhões de euros, um montante inferior em 4.435 milhões de euros ao registado no mesmo período do ano anterior.

“Este desempenho traduz uma taxa de variação homóloga de -6,7%, que se encontra positivamente influenciada pelo ajustamento temporal adicional de cerca de 199 milhões de euros realizado na receita fiscal e contributiva relativo à prorrogação dos pagamentos de IVA, IRS, IRC e contribuições sociais”, pode ler-se no relatório, que acrescenta que na ausência deste procedimento, a receita total registaria uma diminuição homóloga de 7% explicada maioritariamente pelo comportamento da receita fiscal e contributiva. “Ainda assim, o decréscimo da receita total das AP é inferior ao estimado pelo MF para o conjunto do ano (-7,3%)”, vinca.

Já a despesa pública registou um crescimento de 6,1% até ao final do terceiro trimestre de 2020, abaixo dos 8,7% que estão subjacentes na recente estimativa do Governo, explica ainda, dando nota de que o principal contributo para o aumento da despesa pública resultou sobretudo da despesa com subsídios e das“outras despesas de capital”, que refletem o apoio financeiro do Estado à TAP.

Esta terça-feira, o ministro das Finanças, João Leão, adiantou que o Estado arrecadou no ano passado mais 2.174 milhões de euros do que o previsto. Numa audição na Comissão de Orçamento e Finanças, o governante explicou que a diferença próxima de dois mil milhões de euros face à prevista permitiu aproximar o valor do défice para um valor próximo ao previsto no Orçamento Suplementar e que compara com a estimativa posteriormente inscrita no OE2021.

O ministro das Finanças realçou ainda que a evolução mais favorável da economia beneficiou a receita, ficando acima do previsto. Neste sentido, destacou que o IRS cresceu face ao ano anterior cerca de 3%, enquanto o IRC “não diminuiu tanto quanto seria de esperar”.

Segundo as contas das Finanças, o desvio na receita fiscal foi de 1.869 milhões de euros, com a receita do IVA a ser superior em 311 milhões de euros superior ao previsto, 357 milhões de euros da receita do IRS e 1.279 milhões de euros do IRC. Já as contribuições sociais tiveram um desvio positivo de 305 milhões de euros.