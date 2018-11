CGD encaixa mais-valia de 141,5 milhões com venda do Banco Caixa Geral

A Caixa Geral de Depósitos encaixou 141,5 milhões com a venda do Banco Caixa Geral em Espanha ao Abanca. Isto porque o banco tem contabilizada a participação neste banco que foi hoje autorizado pelo Governo a vender ao Abanca, em ativos não correntes detidos para venda, “tendo-se procedido à respetiva reclassificação para esta classe de ativos”.

O Banco Caixa Geral tem um valor, no primeiro semestre deste ano, de 597,134 milhões de euros e 374,634 milhões de imparidades.

Logo o Banco Caixa Geral está valorizado no Balanço da CGD a 225,5 milhões, e assim a CGD encaixou 141,5 milhões com a venda do banco espanhol ao Abanca por 364 milhões.

Segundo uma fonte conhecedora do processo, “o ganho em Espanha ronda os 140 milhões e mais alguma coisa na África do Sul”. Mas não foi possível até ao momento calcular o encaixe com a venda do Mercantile Bank.

Hoje, em Conselho de Ministros, foram aprovadas as resoluções que selecionam as propostas da Abanca Corporación Bancaria e da Capitec Bank Limited, tendo em vista, respetivamente, a aquisição de 99,79 % do capital social da sociedade Banco Caixa Geral (Espanha) e a aquisição de 100% do capital social da sociedade Mercantile Bank Holdings Limited (África do Sul), concretizando o processo de alienação da totalidade das ações detidas pela Caixa Geral de Depósitos nas referidas sociedades.

A CGD mantém em Espanha a sucursal do banco.

Em comunicado a CGD acaba de confirmar os valores já avançados hoje de venda dos dois bancos. “A participação na Mercantile Bank Holdings Limited será alienada por um preço global de 3.200 milhões de rands sul-africanos, cerca de 201 milhões de euros (considerando uma taxa de câmbio EUR/ZAR de 15,9) e a participação no Banco Caixa Geral, será alienado por um preço global de 364 milhões de euros”.

“Estes valores estão sujeitos a ajustamentos decorrentes da variação patrimonial da Mercantile Bank Holdings Limited e do Banco Caixa Geral, respetivamente, entre a data de referência estabelecida nos acordos de venda direta e o último dia do segundo mês anterior à respetiva data da sua efetiva alienação”, avisa no entanto a Caixa.

O banco liderado por Paulo Macedo refere que na sequência da referida seleção, serão assinados os respetivos instrumentos contratuais, de acordo com os prazos estabelecidos nos respetivos Cadernos de Encargos.

“A concretização das referidas alienações está sujeita à verificação das habituais condições suspensivas, incluindo as regulatórias aplicáveis, e às formalidades de direito sul-africano, no caso da Mercantile Bank Holdings Limited, e de direito espanhol, no caso do Banco Caixa Geral”, explica a instituição.

Além dos contratos de compra e venda de ações, serão celebrados acordos de cooperação comercial entre a CGD e o Capitec Bank Limited e entre a CGD e a Abanca Corporación Bancária, que permitirão continuar a dar apoio aos clientes da CGD que residem ou operam nesses mercados, assegura o banco português.

“Os referidos processos de alienação enquadram-se na execução do plano de capitalização da CGD que prevê, entre outras medidas, a racionalização e maior foco da estrutura internacional do Grupo CGD, desta forma permitindo uma libertação de capital e redução do seu perfil de risco”, contextualiza a CGD.

Assessores financeiros

No âmbito do processo de alienação da Mercantile Bank Holdings Limited, a CGD contratou como assessores financeiros o Caixa – Banco de Investimento, e o Deutsche Bank AG.

Já no âmbito do processo de alienação do Banco Caixa Geral, a CGD contratou como assessores financeiros o Caixa – Banco de Investimento e a Société Générale.

