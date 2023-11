“De notar ainda que se registaram cerca de 50 pedidos por dia para fixar a prestação de crédito à habitação por um período de dois anos, ao abrigo do recente DL 91/2023”, revelou também o banco.

10 Novembro 2023, 17h34

A Caixa promoveu ativamente o apoio às famílias com maiores dificuldades, reestruturando mais de 40 mil operações de crédito até outubro de 2023, incluindo a renegociação proativa de 20 mil operações com redução de spread e 12 mil alterações contratuais de taxa variável

para taxa fixa.

Foram também renegociadas cerca de 4.600 operações de crédito ao abrigo de medidas legislativas. Destas, cerca de 1.200 operações foram

reestruturadas ao abrigo do DL n.º 80/2022, e cerca de 3.400 operações beneficiaram da bonificação do Estado de acordo com o DL n.º 20/2023).

“A Caixa, de forma única no mercado, implementou ainda um apoio extraordinário abrangendo as famílias de menores rendimentos, caracterizadas no DL n.º 20–B, reduzindo o spread do crédito à habitação em 0,5 p.p. nas prestações de cerca de 2.600 operações até ao final de 2023″, refere a CGD.

“De notar ainda que se registaram cerca de 50 pedidos por dia para fixar a prestação de crédito à habitação por um período de dois anos, ao abrigo do recente DL 91/2023″, revelou o banco.

Os 40 mil crédito renegociados pela CGD acrescentam ao valor dos principais bancos privado s que renegociaram mais de 73 mil créditos à habitação até setembro devido à dificuldade das famílias em pagarem as prestações mensais.