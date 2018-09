Santander: “Champions marca um antes e um depois no nosso marketing”

Ler mais

O Banco Santander oficializou o seu patrocínio à Liga dos Campeões da UEFA, nas vésperas de setembro, apresentando Ronaldo, antigo futebolista brasileiro, como embaixador global da parceria e anunciando, ainda, um apoio ao movimento ‘Common Goal’, projeto que pretende canalizar os recursos que o futebol gera para ajudar pessoas necessitadas.

Há mais de uma década a patrocinar as principais competições de futebol na América do Sul, como a Copa Libertadores ou a Copa América, e também a La Liga, em Espanha, o Santander quer que a nova parceria com a UEFA seja duradoura e que represente um passo em frente na estratégia empresarial do banco, além de marcar uma nova fase no marketing da instituição.

“A Champions marca um antes e depois no nosso marketing”, contou Juan Manuel Cendoya, diretor-geral de comunicação, marketing corporativo e estudos do Banco Santander e vice-presidente do banco em Espanha, numa conversa com um grupo de jornalistas, onde o Jornal Económico era o único meio português, à margem do evento de apresentação do patrocínio à prova da UEFA, que decorreu no Mónaco.

Com esta parceria, iniciada já na presente temporada de 2018/2019, o Santander terá a sua marca refletida junto dos mais de 100 milhões de seguidores nas redes sociais da Liga dos Campeões. E se for contabilizado os 160 milhões de espetadores que a final da prova teve na última época, a perspetiva de aumentar o público que vai ver o logo do banco em cada jogo e ação da prova aumenta exponencialmente. Acresce ainda a estes números o factor Ronaldo, que Cendoya diz ter marcas “poderosas” associadas, assim como o Santander tem, e, por isso, só com a junção do brasileiro à equação com a UEFA, leva-o a afirmar: “Vamos ligar-nos a 20 milhões de consumidores de serviços financeiros”. Além do patrocínio comercial, a parceria com a UEFA inclui a criação de planos financeiros para instruir jogadores em início de carreira, de topo e prestes a retirarem-se dos relvados em literacia financeira. E, segundo Cendoya, estes planos estarão também ao alcance de outros clientes.

A parceria com a Champions, cujos valores não foram revelados, tem, ainda, por objetivo “manter a rentabilidade do investimento, sem esquecer o propósito social e a estratégia de criar uma comunidade com a sua clientela”, explicou Cendoya.

Mas como? A resposta está na estratégia de marketing, que o dirigente do Santander diz ter mudado com esta parceria, promovendo a inovação e inclusão. A incursão do banco na Liga dos Campeões é, assim, um passo em frente na sua estratégia de negócios. E nesse campo o brasileiro Ronaldo é figura-chave, uma vez que os responsáveis do Santander acreditam que o antigo jogador vai ajudar a aumentar a visibilidade da Liga dos Campeões na América do_Sul. Algo que o organismo que rege o futebol na Europa aprecia: “A UEFA viu que a América do_Sul tem um poder enorme e que podemos ajudá-los [a crescer naquela região], contou Cendoya, para quem um jogo da maior prova de clube do mundo poderia ocorrer, de quando em vez, no outro lado do Atlântico. Contudo, essa é uma realidade que o próprio disse ser muito difícil de realizar para já – “mas a decisão é da UEFA e se acontecer, veremos”. E não é estranha, então, a afirmação do dirigente bancário: “Queremos ser algo mais do que um parceiro de negócios [para a UEFA]”.

“Tudo o que une o povo da Europa com o da América do Sul é aceitável para o Santander”.

A soma do patrocínio da Champions aos patrocínios da La Liga e da Copa dos Libertadores, para Cendoya, “permite alcançar novos públicos e chegar mais perto dos clientes em todo o mundo. Acabamos de renovar a imagem de marca do Santander para torná-lo mais moderno e digital e esta competição é a vitrina perfeita”, explicou.

A parceria entre o Santander e a UEFA não surgiu do nada. “Negociávamos este acordo há cinco ou seis anos”, mas o desejo é mais antigo. “O pessoal da UEFA é sério e tudo foi rápido, mas já tínhamos trabalho adiantado”, revelou Juan Manuel Cendoya.

Coincidência não foi este acordo surgir após o fim do patrocínio do Santander à Fórmula 1. Segundo Cendoya, o patrocínio a duas grandes competições mundiais do nível da F1 e Champions não é possível, em simultâneo. “Pesquisamos e descobrimos que a F1 entusiasma a nossa equipa e os nossos clientes, mas a Champions está noutro patamar de penetração e de memória entre as pessoas”, sublinhou.

E pesa ainda a nova campanha lançada pelo banco, que se baseia no futebol e tem o slogan de “Football Can” (“Futebol pode, em português) e contribuiu para mudar da F1 para o desporto-rei. “A ideia é que o futebol tem um grande impacto na vida das pessoas e queremos colaborar com diferentes organizações para impactar positivamente na sociedade”, concluiu Juan Manuel Cendoya.