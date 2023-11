Jimmy Wales diz que gostava que as tecnológicas por detrás dos LLM – Large Language Models contribuíssem pelo uso da informação, mas acha importante manter a Wikipédia “saudável e comprometida com a neutralidade”.

13 Novembro 2023, 20h21

O fundador da Wikipédia disse esta segunda-feira que é importante manter a independência desta enciclopédia digital, mesmo que a organização perca importantes contribuições financeiras por parte das gigantes tecnológicas.

“Acho que ninguém quer realmente quer a Wkipédia seja dominada por cinco tecnológicas. Alguma contribuição financeira por parte das Big Tech seria positiva, mas não queremos que tenham essa posse. É importante manter a Wikipédia saudável e comprometida com a neutralidade”, argumentou Jimmy Wales, na cerimónia de abertura da Web Summit 2023.

Questionado sobre a utilização de dados da Wikipédia pelos L.L.M. – Large Language Models, que alimentam os chatbots ou plataformas de Inteligência Artificial famosas como o ChatGPT, confessou estar “bastante contente que todos esses L.L.M. estejam a ler o Wikipédia e não apenas o Twitter do Elon Musk”.

“A nossa filosofia sempre foi de liberdade, open source, sem necessidade de licenças. Distribuímos licenças comerciais e não comerciais (…). Gostava de ver créditos pela informação, mas como é a Wikipédia pode sofrer alterações livres…”, afirmou o empreendedor norte-americano de 57 anos.

O arranque da Web Summit realizou-se esta tarde e contou com as intervenções da CEO da Web Summit, Katherine Maher, do ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, e de outras personalidades mais ligadas ao ecossistema empreendedor, como Jimmy Wales, fundador da Wikipédia, Vasco Pedro, CEO da Unbabel, e Cristina Fonseca, managing partner da Indico Capital Partners.

A cimeira terá menos nomes sonantes nos painéis, depois de uma debandada de empresas e até de membros do Governo, mas espera-se um recorde no que aos empreendedores diz respeito, um dos principais focos deste evento. No total há 2.600 startups registadas, o que representa um acréscimo de cerca de 300 startups em relação ao máximo histórico de novembro do ano passado. Entre os pavilhões da FIL e a Altice Arena, num espaço de cerca de 215 mil m2, estarão 800 investidores e aproximadamente dois mil jornalistas ou representantes dos media.