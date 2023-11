O objetivo do partido liderado por André Ventura é levar António Costa ao Parlamento enquanto ministro das Infraestruturas.

O deputado do Chega André Ventura intervém no debate parlamentar sobre os diplomas do PS, PAN, IL e Cristina Rodrigues, sobre ordens profissionais, esta tarde na Assembleia da República, em Lisboa, 13 de outubro de 2021. MIGUEL A. LOPES/LUSA

15 Novembro 2023, 15h38

O presidente do Chega anunciou, esta quarta-feira, que vai propor um debate de urgência sobre o Ministério das Infraestruturas com a presença do primeiro-ministro que assumiu a pasta do demissionário João Galamba hoje.

“O Chega vai propor um debate de urgência sobre o Ministério das infraestruturas e sobre os negócios que envolvem o Ministério das Infraestruturas e espera que seja o próprio primeiro-ministro a vir ao Parlamento”, explicou aos jornalistas André Ventura.

O líder do partido recordou que “os debates quinzenais ficaram suspensos até às eleições”, mas referiu que “o senhor primeiro-ministro deu um passo que não é habitual, que foi ele tornar-se ministro de uma pasta”.

“Então, como ministro de uma pasta ele terá que comparecer no Parlamento, enquanto ministro das Infraestruturas”, sublinhou

Para o Chega, António Costa ter assumido a pasta das Infraestruturas revelou que “já ninguém na sociedade civil está disponível para ser ministro do PS. Se isto já era evidência quando há um tempo atrás foi preciso escolher novos ministros agora tornou-se mais evidente do que nunca”, considerou ainda André Ventura.