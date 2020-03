China abranda consumo e Adidas tomba mais de 11% em bolsa

A empresa alemã apresentou hoje, dia 11 de março, os seus resultados anunciando um aumento nos dividendos. As ações da Adidas caíram 11,5% na bolsa alemã, atingindo o valor de 195 euros por ação, atingindo mínimos que não se viam desde o início de 2019, segundo o “El Economista”.

As razões para a desvalorização da marca desportiva em Bolsa estão relacionadas com o surto de Covid-19, que fez abrandar o consumo no mercado asiático, com especial atenção na China. As previsões apontam para perdas nas vendas superiores a mil milhões de euros, a que se juntam a diminuição dos lucros operacionais no valor de 400 a 500 milhões de euros durante o primeiro trimestre.

A Adidas encerrou várias lojas na China durante o mês de fevereiro, seguindo as recomendações das autoridades sanitárias chinesas e os conselhos da Organização Mundial de Saúde. Esta decisão acabou por se revelar danosa para a rentabilidade da marca alemã, mas o objetivo de salvaguardar os seus trabalhadores foi cumprido.

Em relação aos resultados de 2019, a marca desportiva apresentou uma subida nos lucros líquidos no valor de 1.976 milhões de euros, mais 16,1% face ao período homólogo do ano anterior.

Os resultados positivos foram atribuídos ao sucesso da marca na China, maioritariamente através do comércio eletrónico, mas é precisamente este mercado que ameaça agora a rentabilidade da Adidas para o que resta de 2020, uma vez que o surto de coronavírus teve início na China, mais precisamente na cidade de Wuhan.

Ainda assim, a administração da empresa alemã vai propor na próxima assembleia geral um aumento da distribuição de dividendos respeitantes a 2019 em 15%, ou seja, um incremento de 3,85 euros por ação, face a 2018, segundo o “El Economista”.