China contra-ataca na corrida a potência mundial e anuncia descida das taxas de importação

A China avançou com mais uma jogada na tensa competição com os Estados Unidos da América (EUA) pelo lugar de potência económica e anunciou uma descida das taxas sobre produtos importados, com entrada em vigor a partir de 1 de novembro.

A informação foi avançada pelo primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, que antevê uma redução de custos de cerca de 60 mil milhões de iénes por ano para famílias e empresas, noticia o El Economista.

Nesta escalada de tensão entre os EUA e a China, numa altura em que os EUA assumem a “guerra comercial”, a potência asiática optou por uma redução das taxas de importação ao invés de um aumento das mesmas, nomeadamente em máquinas, produtos elétricos e têxteis.

Segundo o primeiro-ministro chinês, as taxas de importação irão descer para 7,5%. No entanto, não existe ainda informação se a medida abrange também os produtos com origem norte-americana.