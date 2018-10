China e a Rússia têm um telemóvel pessoal de Trump sob escuta, diz o “New York Times”

O jornal, que cita altos funcionários da administração norte-americana, revelou que apesar dos vários avisos, Trump tem até agora recusado a entregar o telemóvel.

Segundo a inteligência dos EUA, a China pretende usar o que aprende com as conversas pessoais de Trump, como o presidente pensa, que argumentos defende e quem o ouve, para ganhar vantagens nas disputas comerciais com os Estados Unidos.

“Quando o presidente Trump liga a velhos amigos num dos seus iPhones para falar (…) os espiões chineses estão sempre a ouvir”, pode ler-se na notícia do jornal norte-americano.

“Os assessores de Trump já o alertaram repetidas vezes de que suas chamadas não são seguras e disseram-lhe que espiões russos também costumam espionar as chamadas”, apontou a mesma publicação.

o CEO do banco de investimento Blackstone Group, Stephen A. Schwarzman, ou o magnata dos casinos Steve Wynn, são alguns dos telefonemas que a China já espiou, de acordo com o The New York Times.