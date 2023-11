Em outubro, a China registou um aumento nas importações, depois de 11 meses consecutivos a registar descidas. Já as exportações apresentaram uma descida.

7 Novembro 2023, 14h17

As importações para a China registaram um aumento durante o mês de outubro, enquanto as exportações do país registaram uma contração, estes dados ‘enviam’ sinais mistos de que a segunda maior economia mundial continua a enfrentar riscos persistentes, apesar de já ter registado uma melhoria na procura interna, segundo avança a ‘Reuters’.

As exportações diminuíram 6,4% em outubro em relação ao ano anterior, segundo mostram dados divulgados esta terça-feira, o que mostra um declínio mais rápido do que o registado em setembro, de 6,2%.

Já as importações aumentaram 3%, contrariando as previsões de uma contração de 4,8%. Nos últimos 11 meses as importações chinesas têm registado quedas consecutivas.

Zhou Hao, economista da Guotai Junan International, afirmou que “os números contrastam com as expectativas do mercado. Os maus dados sobre as exportações podem afetar a confiança do mercado, pois esperávamos que a cadeia de abastecimento recuperasse”.