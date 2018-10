O Banco Central emitiu um comunicado, apontando que libertou cerca de 109 mil milhões de dólares (94 mil milhões de euros) para empréstimos adicionais, reduzindo assim as exigências de reservas bancárias em 1%.

De acordo com o comunicado, o crédito adicional vai ser destinado para pequenas e médias empresas chinesas.

A disputa comercial com os Estados Unidos, de acordo com as previsões, deverá fazer com que o crescimento económico chinês desacelere para 6,3% em 2019.