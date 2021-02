China publica regras antimonopólio para regular o setor digital

O pacote de estímulos que deverá ser aprovado nos próximos tempos pelo Congresso norte-americano e o progresso do plano de vacinação são bons sinais para o futuro do mercado laboral da maior economia do mundo, apontam os analistas do ING e Commerzbank. O levantamento de restrições na Califórnia e Nova Iorque só deverá impactar os dados do emprego em fevereiro e março.