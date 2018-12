China Three Gorges substitui representantes no “board” da EDP

A EDP – Energias de Portugal, informou o mercado que os representantes no Conselho Geral e de Supervisão da China Three Gorges Corporation, Yang Ya; da China Three Gorges International Corp., Dingming Zhang; e da China Three Gorges (Europe), Shengliang Wu, apresentaram a sua renúncia ao cargo.

Em sua substituição, a China Three Gorges Corporation, a China Three Gorges

International Corp. e China Three Gorges (Europe), indicaram, como seus

representantes naquele Conselho para exercer o cargo em nome próprio, Dingming Zhang como membro representante da China Three Gorges Corporation para (Vice-Presidente); Shengliang Wu da China Three Gorges International Corp; Ignacio Herrero Ruiz em representação da China Three Gorges (Europe).

“A EDP dará agora início ao competente processo de registo junto da Conservatória de

Registo Comercial”, diz a empresa em comunicado.