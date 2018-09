China vai cortar tarifas em produtos têxteis e metal

A China vai cortar as tarifas de importações em produtos têxteis e no metal, de 11,5% para os 8,4%, a partir de 1 de novembro, anunciou o ministro chinês com a pasta das Finanças, diz a Reuters.

Entre os produtos que irão sofrer quebras nas tarifas de importação vão estar, diz a agência de notícias, a madeira e produtos de papel, dos 6,6% para os 5,4%.

A redução das tarifas é “condizente com a promoção de um desenvolvimento equilibrado” nas trocas comerciais e “de promoção de um nível mais elevado de abertura com o mundo”, disse o governante.

De referir que tem existido tensão entre a China e os Estados Unidos referente ao aumento de tarifas, numa diversa gama de produtos, entre os quais o alumínio.