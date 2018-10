Christian Minzolini saiu do Haitong Bank

Christian Georges Jacques Minzolini cessou hoje as suas funções como membro do Conselho de Administração e da Comissão Executiva do Banco, anunciou o ex-BESI, hoje Haitong Bank em comunicado.

Christian Minzolini tinha transitado da anterior administração do banco quando era liderado por José Maria Ricciardi, mas manteve-se quando o CEO do banco saiu em dezembro de 2016 na equipe liderada pelo então Presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva Hiroki Miyazato, que entretanto também já saiu.

Minzolini estava no banco desde o tempo em que a instituição era do Banco Espírito Santo.

A Comissão Executiva do banco de investimento detido pelos chineses da Haitong Securities, é agora liderada por Wu Min e composta por Alan Fernandes, Paulo Martins e Nuno Carvalho, segundo o site do banco. Mas recentemente o Banco de Portugal concedeu autorização para o início de funções, enquanto Vogais do Conselho de Administração, a You Zhang e a Vasco Câmara Pires dos Santos Martins, para exercer funções executivas até ao termo do mandato em curso: 2017-2019.

Vasco Câmara Martins já era diretor central do banco com assento na Comissão Executiva.

You Zhang irá assumir os pelouros de Finance, IT, Operações e áreas conexas, enquanto Vasco Câmara Martins irá assumir o pelouro do Risco e actividades conexas.

A lista de administradores não executivos do Haitong Bank é liderada pelo chairman Lin Yong e inclui António Domingues, o administrador independente Vincent Marie Camerlynck, de nacionalidade belga; Pan Guangtao como representante do acionista Haitong Securities; Xinjun Zhang e Mo Yiu Poon.