“Churchill era um visionário que agia em consequência da sua visão e intuição”, defendeu Albuquerque

Durante a apresentação do livro ‘Winston Churchill na Madeira’, da autoria de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, defendeu que Churchill foi um visionário que agiu em consequência da sua visão e intuição.

“Não foi por acaso que foi ele que iniciou a resistência ao nazismo triunfante no Continente Europeu. Não foi por acaso que foi ele quem denunciou, antes de todos os outros, a ameaça do totalitarismo comunista sobre a Europa Ocidental”, disse Albuquerque durante a apresentação do livro.

O governante referiu ainda que Churchill era alguém que “bebia, fumava, tinha uma vida financeira desregulada e

disfuncional” e que actualmente “não podia salvar” a Europa.

Na apresentação do livro Albuquerque realçou ainda Churchill como sendo “um homem muito culto, intelectualmente curioso, escritor prolífero e incansável, e formado em valores muito sólidos”.