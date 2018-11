Cidades polacas travam eurocéticos nas eleições municipais

A segunda volta das eleições municipais para as 649 cidades polacas, que ocorreu este domingo – e em relação à qual ainda não há resultados finais –, parece confirmar que o partido no poder, Lei e Justiça (PiS), terá averbado uma derrota clara, o que leva os analistas a considerar que o movimento populista está a perder apoio.

Num país que se diz europeísta (é o que dizem 70% dos polacos, segundo as últimas sondagens) e onde os últimos meses foram marcados por uma guerrilha entre o governo liderado por Mateusz Morawiecki e a Comissão Europeia, o PiS tem liderado com base em propostas em torno do patriotismo, dos valores tradicionais católicos e da promoção de programas sociais. Mas também na direção de um autoritarismo cada vez menos disfarçado.

Na primeira volta das eleições, o PiS fortaleceu a sua posição em assembleias regionais, mas perdeu em municípios importantes, como Varsóvia, para uma coligação pró-União Europeia liderada pelo partido Plataforma Cívica.

Segundo as sondagens à boca das urnas, a oposição deve tomar o controlod e Varsóvia e de algumas outras cidades emblemáticas. Em Danzigue, Pawel Adamowicz, da Plataforma Cívica, terá conseguido ser reeleito, com 65% dos eleitores contra os 35% do candidato do PiS, Kacper Plazynski. Em Cracóvia, as previsões apontavam para que Jacek Majchrowski, da Plataformar, também vença com 65% dos votos sobre a rival do PiS, Malgorzata Wassermann.

Segundo os analistas, os resultados, a confirmarem-se, sinalizam importantes diferenças políticas entre residentes das cidades polonesas, que tem sido centros liberais de oposição ao governo, e o interior rural do país, que segue apoiando o partido do governo.

As eleições municipais são consideradas muito importantes pela oposição, dado que o próximo ano será altura de a Polónia realizar (além das eleições para o Parlamento Europeu em maio) e as eleições gerais, no outono. A tentativa é que a oposição consiga capitalizar as reservas que a Comissão Europeia tem manifestado em relação ao projeto conservador polaco.

Mas, para isso, terá por cerro que engendrar uma forma de se unir em torno de um projeto de coligação. A Plataforma Cívica parece estar a das indicações de que esse caminho é possível – depois de anos em que a pulverização das vontades anti-conservadoras por diversas agremiações políticas sem relevância permitiu a chegada ao poder das propostas nacionalistas.