Uma declaração conjunta que não acrescenta nada ao que foi dito ao longo de quase três semanas e desentendimentos com a Hungria e a Eslováquia àcerca de pacote de 50 mil milhões a enviar para a Ucrânia, foi o resultado de mais uma cimeira.

27 Outubro 2023, 18h42

Após várias horas de conversações em Bruxelas, os líderes europeus chegaram a acordo para uma declaração conjunta de apelo a tréguas em Gaza, de forma a permitir a chegada de ajuda, refere, entre outas agências e meios de comunicação social, a Euronews.

No texto pede-se um “acesso humanitário contínuo, rápido, seguro e sem entraves” num texto que reitera que Israel tem o direito de se defender no âmbito das leis internacionais, que supõem a proteção das vítimas civis.

Sem se perceber muito bem qual a razão que levou um texto simples e sem novidades a ser debatido durante horas, segundo as agências internacionais, o debate parece ter passado ao largo – pelo menos isso sucedeu com o texto conjunto – do que estava a passar-se no fundo do Mediterrâneo Oriental ao mesmo tempo: as negociações lideradas pelo Qatar – e que a União se limita a observar.

No pequeno círculo de Bruxelas, os responsáveis máximos da União estavam, entretanto, a debater assuntos à margem. O presidente do Conselho Europeu relembrou que princípios do direito internacional que balizam a guerra, qualquer que seja.

“Um cerco total é algo que não está em conformidade com o direito internacional. E eu confirmo-o: este é um princípio do direito internacional e um cerco total não está em conformidade com o direito internacional. Muitos líderes abordaram este tema. Mas há um sinal muito claro: há uma grave deterioração da situação humanitária em Gaza. E é por isso que consideramos que a União Europeia deve fazer tudo o que for possível para ajudar a resolver esta questão do acesso humanitário”, afirmou Charles Michel, citado pela Euronews.

Fixado ficou também o compromisso de organizar uma conferência regional de paz para retomar os esforços de uma solução de dois Estados entre Israel e a Palestina.

Segundo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, “é da maior importância falar com todos os atores da região, e já referi anteriormente as múltiplas visitas de líderes a Israel, mas também a outros países como a Jordânia e o Egipto. É muito positivo que estas visitas se realizem, porque temos de fazer tudo o que for possível para evitar que a situação se espalhe por toda a região”, referiu, citada pela mesma fonte.

Os líderes europeus também debateram a revisão do orçamento da União Europeia, tendo em vista o seu reforço para gerir possíveis catástrofes naturais, questões relativas aos fluxos migratórios e as ajudas financeiras à Ucrânia.

Neste particular, o debate parece ter estado mais aceso que em relação à mediana posição sobre Israel e o Hamas.

A Euronews refere que o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, pronunciou-se contra um plano de enviar 50 mil milhões de euros de apoio à Ucrânia, enquanto o seu homólogo eslovaco, Robert Fico (recentemente eleito), manifestou-se preocupado com o nível de corrupção no país em guerra.

“A Comissão Europeia quer mais dinheiro para o dar à política de integração (de imigrantes) e aos ucranianos”, disse Viktor Orbán à chegada ao Conselho Europeu, em Bruxelas. “Não apoiamos nenhuma delas, faltam argumentos profissionais e políticos, vamos rejeitá-los”, acrescentou, citado pela mesma fonte.

O Mecanismo para a Ucrânia, no valor de 50 mil milhões de euros até 2027, prevê 33 mil milhões de euros em empréstimos a juros baixos e 17 mil milhões de euros em subvenções (sem reembolso). Este mecanismo faz parte de uma proposta de revisão do orçamento plurianual da União Europeia até 2027, com a Comissão Europeia a pedir que seja reforçado em 100 mil milões de euros. Qualquer alteração ao orçamento requer voto por unanimidade dos 27 Estados-membros.