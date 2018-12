Cinco formas de aplicar as novas regras dos plásticos no Natal e Ano Novo

Se já tem uma árvore artificial em plástico, reutilize-a o mais possível, repare-a se necessário, mas não a deite fora. Se está à procura de uma árvore e de decorações pela primeira vez, opte por simplesmente apanhar alguns ramos, usar madeiras de paletes ou criar uma coroa. O Natal é uma época cheia de brilho, mas as purpurinas consistem em pequenos pedacinhos de plástico que vão parar à nossa água e ecossistemas. Use alternativas biodegradáveis ou utilize outros materiais alternativos.

Faça lista das ementas

Planeie as refeições dos dias de festa (Consoada, Natal, Passagem do Ano, Dia de Ano Novo e de Reis…) e faça uma lista dos ingredientes que precisa antes de ir às compras. Não se esqueça de articular a sua com as dos outros convidados. Assim, evitará comprar mais do que aquilo que necessita, o que lhe permitirá não só poupar dinheiro como também evitar o desperdício alimentar. Prefira produtos a granel ou pouco embalados. Conserve, depois, as sobras (evitando recipientes em plástico).