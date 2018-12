Cinco pessoas intoxicadas por cogumelos

Cinco pessoas sofreram uma intoxicação devido à ingestão de cogumelos, em Lordosa, no concelho de Viseu, na quarta-feira à noite, tendo sido assistidas no hospital, disse hoje à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

“Foi uma intoxicação por cogumelos, que provocou cinco feridos, um deles grave”, na localidade de Fermentelos, referiu.

Segundo a mesma fonte, todos têm acima de 50 anos e foram transportados para o hospital de Viseu.

O alerta foi dado cerca as 23:30 de quarta-feira, tendo estado no local 13 operacionais e seis veículos.