Circulação do Jornal Económico dispara 39% desde janeiro

O Jornal Económico é a publicação de âmbito nacional que regista a maior subida nas vendas, desde o início de 2018. Segundo os dados da Associação Portuguesa de Controlo de Circulação e Tiragem (APCT), divulgados esta semana, a circulação da edição semanal do Jornal Económico teve um crescimento de 39% entre janeiro e agosto, para uma média de 6.018 exemplares por edição, nos formatos em papel e digital.

Este valor, relativo ao quarto bimestre de 2018, representa cerca do triplo do registado aquando do lançamento do JE, há dois anos. E compara com uma descida de 4,5%, entre janeiro e agosto, do diário “Jornal de Negócios”, líder de circulação no segmento dos económicos, que fechou o quarto bimestre do ano com uma média de 9.851 exemplares por edição.

O crescimento sustentado da circulação do Jornal Económico reflete-se também em termos homólogos, com um crescimento de 32% face ao valor registado em agosto de 2017. No mesmo período, o “Negócios” caiu 9%.

Nos outros títulos da imprensa económica, a tendência é também de descida, tanto em relação a janeiro de 2018 como a agosto de 2017. A revista mensal “Exame” caiu 37% entre janeiro e agosto, para 9303 exemplares, com uma queda homóloga de 33%. Por sua vez, o semanário “Vida Económica” fechou o mês de agosto com 4.345 exemplares, menos 26% que em janeiro e 1% abaixo do valor registado em 2017.

Nas restantes publicações de âmbito nacional, o destaque vai para a revista “Sábado”, que viu a circulação crescer 22% entre janeiro e agosto, para 46.976 exemplares. Seguem-se os desportivos “Record” e “Jogo”, com subidas de, respetivamente 19% e 14,8%, para 40.749 e 21.539 exemplares. Por sua vez, o “Correio da Manhã” cresceu 5% para 90.332 exemplares, enquanto a revista “Visão” ganhou 3,7% para 47.294 exemplares. Os restantes jornais perderam gás entre janeiro e agosto: o “Jornal de Notícias” caiu 1,4% para 50.082 exemplares, o “Expresso” desceu 3,1% para 90.848 exemplares e o “Diário de Notícias”, que passou a ser publicado exclusivamente aos domingos, recuou 17,9% para uma média de 10.971 exemplares por edição.

O Jornal Económico agradece a preferência demonstrada pelos seus leitores, parceiros e anunciantes, renovando o compromisso de os continuar a servir com jornalismo independente, rigoroso e de qualidade.