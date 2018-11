Cisco prevê mais tráfego IP nos próximos anos do que em toda a história da Internet

Segundo o último relatório anual Visual Networking Index (VNI) da Cisco, em 2022 haverá mais tráfego a atravessar as redes globais do que em todos os “anos de Internet”. Por outras palavras, será criado mais tráfego em 2022 do que nos 32 anos que passaram desde a criação da Internet.

Até 2022, mais de 28 mil milhões de dispositivos e ligações serão online. E o vídeo preencherá 82% de todo o tráfego IP. Espera-se que o tráfego IP global alcance os 396 Exabytes por mês até 2022 (122 Exabytes por mês em 2017), o que representa um tráfego anual de 4,8 Zettabytes para 2022.

A Cisco estima ainda que existirão 4,8 mil milhões de utilizadores de Internet até 2022, desde os 3,4 mil milhões contabilizados em 2017 (45% da população mundial), e que mais de metade de todos os dispositivos e ligações globais serão de máquina-para-máquina (M2M). No total, haverá 14,6 mil milhões de ligações provenientes de televisões inteligentes, acessórios, dispositivos, e outros.

A nível mundial, a velocidade média de banda larga fixa irá multiplicar-se quase por dois até 2022, desde os 39 Mbps até 75,4 Mbps, e a velocidade média de banda larga móvel multiplicar-se-á por mais de três, de 8,7 Mbps até 28,5 Mbps.

O tráfego gerado por videojogos irá multiplicar-se, representando 4% do total de tráfego IP em 2022. O tráfego proveniente de tecnologias de realidade virtual e aumentada utilizadas por consumidores e empresas crescerá exponencialmente. Em 2022, alcançará 4 Exabytes mensais, desde os 0,33 Exabytes mensais em 2017.

“A dimensão e a complexidade da Internet continua a crescer de forma que nunca imaginámos. Desde o primeiro relatório VNI em 2005, o tráfego aumentou 56 vezes, acumulando 36% de crescimento anual, tendo em conta que mais pessoas, equipamentos e aplicações acedem às redes IP”, referiu Jonathan Davidson, Senior Vice President & General Manager, Service Provider Business, da Cisco.