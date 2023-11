O Citigroup tem registado uma queda nas suas ações, enquanto lida com um aumento das despesas e do número de funcionários. Para contrariar esta tendência, a CEO, Jane Fraser, vai iniciar um processo de despedimentos.

15 Novembro 2023, 18h27

O Citigroup, uma empresa do ramo de serviços financeiros, vai iniciar em breve com as demissões que fazem parte da reforma corporativa da CEO, Jane Fraser, segundo a ‘CNBC’.

De acordo com a informação recolhida pela ‘CNBC’, os funcionários que vão ser afetados pelos cortes vão ser informados a partir de hoje, sendo que os anúncios de despedimentos vão continuar até ao início da próxima semana.

Os despedimentos vão afetar chefes de gabinete, diretores administrativos e alguns funcionários de nível inferior. Esta decisão faz parte de um cronograma definido pela CEO da empresa, que também anunciou que cinco novas divisões iram passar a reportar diretamente à administradora, o que resulta na saída de alguns executivos séniores.

A CEO está sob pressão para melhorar o Citigroup, que tem registado uma queda nas ações, à medida que o número de funcionários e despesas aumentam. Jane Fraser assumiu o cargo em março de 2021, e encontra-se agora num momento crucial, pois enfrenta um ceticismo muito grande por parte dos investidores de que o banco consiga cumprir as metas que tinha traçado.

O chefe de recursos humanos garantiu que os funcionários que forem despedidos vão ter direito a indemnizações, quando forem elegíveis, e que os funcionários poderão candidatar-se a outros cargos.