‘City’ londrina pode perder cerca de 5 mil empregos antes do Brexit

John Glen, secretário de Estado dos Serviços Financeiros britânico, disse esta quarta-feira num comité da Câmara dos Lordes que a City de Londres pode ter perdido cerca de 5 mil trabalhadores quando o Brexit entrar em vigor.

O secretário de Estado apoiou as previsões do Banco da Inglaterra sobre os riscos enfrentados pelo centro financeiro e admitiu que a saída britânica da União Europeia mergulhou o setor em “incerteza”. “O meu único objetivo em relação à City é garantir que haja a maior continuidade possível em relação ao valor económico que o setor é capaz de gerar”, afirmou o secretário de Estado.

Glen observou, no entanto, que espera que o Reino Unido chegue a um acordo com Bruxelas nas próximas semanas, para permitir que um período de transição seja implementado a partir de 29 de março do próximo ano, dia do Brexit, para evitar uma rutura abrupta com o bloco da União.

O setor financeiro britânico gera mais de 70 mil milhões de libras em impostos por ano (79.800 milhões de euros), e o secretário de Estado disse que o seu departamento não calculou quanto poderia ser perdido caso o Reino Unido deixasse a União sem um acordo.

“Em vista de todas as suposições que deveriam ser feitas, seria praticamente impossível fazer um cálculo acertado sobre qual seria a resposta em cada setor”, disse o secretário de Estado.

De alguma forma, John Glen entrou em contradição com aquilo que a sua ‘chefe’, a primeira-ministra Theresa May, disse há cerca de uma semana na convenção do Partido Conservador britânico. Nessa altura, May afirmou não ter qualquer receio de um Brexit sem acordo – tendo mesmo dito que o país está preparado para qualquer impacto.

Aparentemente, o sistema financeiro tem algumas dúvidas sobre a bondade das palavras da primeira-ministra. Aliás, o sistema bancário há já muito tempo tem vindo a alertar para as consequências previsivelmente nefastas para o setor se a saída sem acordo sem confirmar, o que viria por certo, e em pouco tempo, a repercutir-se na economia em geral.